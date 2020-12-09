2020/12/09 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، في مدينة إربد/ شمال المملكة/المستشفى الميداني العسكري الثاني والمجهز بجميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.ونُفذ المستشفى الثاني الذي يفتتح بالمملكة بإشراف مباشر من الجيش الأردني على مساحة 4650 مترا مربعا وبسعة تصل إلى 300 سرير، منها 48 سريراً للعناية الحثيثة، و18 سريراً للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرة عناية حثيثة.وجاء إنشاء المستشفيات الميدانية في البلاد بايعاز من الملك عبدالله الثاني،وذلك تعزيزاً لدور الخدمات الطبية التابعة للجيش الأردني في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية ومساندة جهود الحكومة في التصدي لجائحة "كورونا"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يفتتح مستشفى ميدانيا مخصصا لمصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يفتتح مستشفى ميدانيا مخصصا لمصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).