مقتل وإصابة 7 منتسيبين للجيش العراقي بهجوم داعشي في الانبار

2020/12/09 | 19:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في الأنبار، الأربعاء، بمقتل وإصابة 7 منتسبين في الجيش العراقي، نتيجة هجوم لعناصر داعش الوهابي غربي المحافظة....

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