مفاجآت جوية بانتظار العراق وسوريا بدءا من الأحد

2020/12/09 | 19:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس المنبئين الجويين في هيأة الانواء الجوية، محمود عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أماكن تساقط الأمطار الغزيرة التي ستبدأ يومي الأحد والاثنين المقبل...

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