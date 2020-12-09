تصيد واحتيال رومانسي بملايين الدولارات.. 20 ألف معتقل بتهم احتيال إلكتروني في العالم            

2020/12/09 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات "في كل قارة" ما يزيد مجموعه عن 20 ألف شخص في العام الماضي، في حملة نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واستهدفت الاحتيال الإلكتروني وعبر الهاتف، حسبما أعلنت المنظمة، الأربعاء.

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