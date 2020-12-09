سورجي يستقبل قائممقام ومدير شرطة مخمور

2020/12/09 | 19:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، كل من قائممقام قضاء مخمور رزكار محمد ومدير شرطة القضاء العميد هاني سورجي.

وجاء زيارة الوفد الزائر لمركز تنظيمات قره جوغ تثميناً لجهود الإتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء مخمور، فيما شدد سورجي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تلقى PUKmedia نسخة منه: ان قضاء مخمور والمناطق التابعة له يشكل نقطة حساسة ومهمة في خارطة عمل الإتحاد الوطني الكوردستاني، وهي من المناطق المتنازع عليها خارج ادارة الإقليم.

وأشاد الوفد الزائر بجهود الإتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء مخمور وتقديم الخدمات لسكان القضاء، مؤكداً ضرورة زيادة التنسيق المشترك بين مركز تنظيمات قره جوغ مع الجهات الامنية والخدمية لخدمة القضاء وأهله بأفضل ما يكون.

PUKmedia/ المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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