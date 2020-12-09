بافل طالباني يلتقي وفدا امريكيا رفيع المستوى

2020/12/09 | 19:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الاربعاء 9/12/2020، في مدينة اربيل وفدا امريكيا رفيع المستوى مكون من مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق ديفيد شينكر ونائب مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون العراق ديفيد كوبلي والسفير الامريكي لدى العراق ماتيو تولر.

وسلط بافل طالباني خلال اللقاء الضوء على اخر التطورات، كاشفا عن سياسة الاتحاد الوطني لهذه المرحلة، مؤكدا على الاتفاقية الجديدة مع بغداد، مضيفا ان الاتحاد الوطني يريد حل المعوقات في بغداد وبمساعدة الاصدقاء في العراق والمجتمع الدولي ويجب ان لا تُسيَّس مسالة الموازنة وقوت الشعب وفي هذا الصدد تحدث عن جهود الاتحاد الوطني من اجل التوصل الى اتفاق.

وطلب طالباني من الولايات المتحدة المساعدة والدعم لحل المشاكل بين اربيل وبغداد، مع الاخذ بعين الاعتبار الحقوق الدستورية والقانونية لاقليم كوردستان، مؤكدا مطلب الاتحاد الوطني من اجل تطوير العلاقات اكثر مع الولايات المتحدة.

وبشان الاوضاع الامنية، وصف بافل طالباني التنسيق بين قوات البيشمركة وامريكا والتحالف بالمهم من اجل الاستقرار في المنطقة، داعيا الى استمرار المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة، خاصة، من ناحية التسليح والاستشارة العسكرية واستمرار الدورات العسكرية.

وفي ختام اللقاء، اوصل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني شكره الى مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق ديفيد شينكر الذي كان له دور مهم في اسقاط نظام صدام الديكتاتوري وبناء العراق وكان داعما دائما للشعب الكوردي والدفاع عن تحقيق حقوق الكورد.

PUKmedia

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