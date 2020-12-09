صحيفة امريكية تتهم روسيا بمحاولة منح ترامب اللجوء السياسي بعد خروجه من المنصب

2020/12/09 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اتهمت صحيفة الديلي بيست الامريكية في تقرير لها ، الاربعاء، وسائل الاعلام الروسية الرسمية بالتلويح بفكرة منح موسكو حق اللجوء للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حتى لا يتمكن المسؤولون الأمريكيون من محاكمته.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وفي برنامج حواري ناقش الخبراء الروس احتمال اتهام ترامب بمجموعة من الجرائم من التهرب الضريبي إلى الاحتيال والاعتداء الجنسي.



واتفقوا على أن العفو الرئاسي لترامب لن يساعده في قضايا الدولة ، على عكس التعديل الدستوري المقدم مؤخرًا في روسيا والذي يضمن حصانة مدى الحياة من الملاحقة الجنائية لرؤساء البلاد السابقين “.

واضاف ان ” وكالة رايا نوفوستي التي تسيطر عليها الدولة ترى أن ما يلوح في الأفق التهديد بملاحقات جنائية ضد ترامب هو طريقة الحزب الديمقراطي لـ “البصق على ترامب وهو في طريقه للخروج”.

وتابعت أن ” السياسي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي اقترح في السابق على بوتين أن يحلب ترامب مثل بقرة قبل إجباره على ترك منصبه ، وعدّد الإجراءات التي كان يأمل أن يتخذها ترامب قبل مغادرته مثل الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ، وترك الناتو ، وسحب القوات الأمريكية من كل مواقعهم في جميع أنحاء العالم ، واعتقال حكام الولايات الأمريكية غير الموالين ، ورفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات ، وإجبار جميع الولايات على إجراء عمليات إعادة فرز إلزامية ، وحث المدعي العام بيل بار على اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفيد ترامب”.



بحسب قول الصحيفة الامريكية .

واشار التقرير الى أن ” تقارب ترامب مع روسيا كان مثار جدل محدد حول رئاسته من قبل الديمقراطيين الذين اتهموا الروس بالتدخل في الانتخابات السابقة لصالح ترامب ، حيث كان أساس تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تناوله لاحقًا المستشار الخاص روبرت مولر ولم يتم العثور على أدلة كافية على الإطلاق لتوجيه الاتهام إلى ترامب أو وجود تآمر روسي لصالحه “.



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