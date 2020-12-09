تفاصيل وصور من استهداف منزل لواء وقائد عمليات في البلديات شرق بغداد

2020/12/09 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت صور حصل عليها "ناس" مجموعة من الأشخاص يُشتبه بتورطهم في عملية استهداف منزل قائد عمليات الرافدين السابق، اللواء علي ابراهيم دبعون.

وفي التفاصيل، أبلغ مصدر محلي في منطقة البلديات، "ناس" بأن مجموعة من المسلحين، يستقلون سيارة ودراجة، قد هاجموا منزل اللواء علي ابراهيم دبعون مساء أمس، بالأسلحة الخفيفة".

المصدر قال إن "القوات الأمنية وصلت في وقت لاحق، لفتح تحقيق" مؤكداً أن "اللواء وأفراد عائلته لم يصابوا بأذىـ فيما اقتصرت الأضرار على واجهة المنزل".

وأضاف أن "عدد المشتبه بهم 5 أشخاص، وقد تم التعرف عليهم جميعاً" فيما التقطت كاميرات المراقبة مشاهد لتجمعهم قبل تنفيذ العملية، التي لم تُعرف دوافعها حتى الآن.

وقاد دبعون، قطعات الجيش العراقي في عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار أثناء معارك التحرير، كما تسلم قيادة عمليات الرافدين.

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