الامن الوطني يلقي القبض على قتلة صاحب (صيرفة الخبير) في الديوانية

2020/12/09 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على قاتلي صاحب (صيرفة الخبير) في محافظة الديوانية.

وقال الامن الوطني في بيان صحفي، “في الوقت الذي اهتزت فيه الاوساط المجتمعية بالحادث المروع الذي ادى الى مقتل المغدور مهدي العتابي صاحب صيرفة (الخبير) بمحافظة الديوانية يوم السبت الماضي، كثفت مفارز جهاز الامن الوطني جهودها الاستخبارية للتوصل الى الجناة المتهمين”.

واضاف البيان، “وقد افضت تلك الجهود بعد استحصال الموافقات القانونية الى تدخل قوة من فوج العمليات الخاصة الذين تمكنوا من إلقاء القبض على جميع افراد العصابة، وقد ضُبط بحوزتهم جميع المبارز الجرمية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ونحو مئةٍ وخمسين مليون دينار عراقي”.

واكد انه “قد جرى تدوين اقوالهم ابتدائياً وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا الجزاء العادل”.

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