تقرير: مسيحيو العراق متفائلون بزيارة البابا ’التاريخية’: نريد صوتاً غير البارود

2020/12/09 | 20:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



في القداس الصباحي الذي يقام يوميا في بلدة كرمليس قرب مدينة الموصل، كانت الأجواء أ...

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