2020/12/09 | 20:00 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير: مسيحيو العراق متفائلون بزيارة البابا ’التاريخية’: نريد صوتاً غير البارود) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
في القداس الصباحي الذي يقام يوميا في بلدة كرمليس قرب مدينة الموصل، كانت الأجواء أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير: مسيحيو العراق متفائلون بزيارة البابا ’التاريخية’: نريد صوتاً غير البارود) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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