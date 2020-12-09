مصر.. إصابات إثر اصطدام قطار بحاجز خرساني

2020/12/09 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه وقعت 25 إصابة جراء انفصال عربة عن قطارها بمحطة قطارات المنصورة واصطدامها بالحاجز الخرساني.

وأضاف مكي أن هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ دفعت بـ12 سيارة إسعاف وتم نقل 25 من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات، مشيرا إلى عدم وجود حالات وفاة بين المصابين.

وكان قطار قادم باتجاه محطة قطار المنصورة من المطرية قد اصطدم بالحواجز المثبتة بالرصيف الأمر الذي تسبب في وقوع عدة إصابات.

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