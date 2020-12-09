2020/12/09 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدثت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن خطة شاملة تستهدف عموم المحافظات لبناء 7 آلاف مدرسة،عبر شركات صينية.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 كانون الاول 2020)،، إن "الخطة التي رسمها المشروع الوطني لبناء المدارس، تتضمن بناء 7 آلاف مدرسة، في المرحلة الأولى ستكون ألف مدرسة في عموم المحافظات".

وأضاف، أن "تحديد وقت المباشرة بالتنفيذ يتوقف على توقيع العقد مع الشركات"، مبينا أن "اللجنة العليا لبناء المدارس فاتحت الشركات الصينية عبر السفارة الصينية في بغداد لتقديم العروض، لاختيار العرض الأنسب من أجل المباشرة بالتنفيذ".

وأشار إلى أن "جميع المحافظات مشمولة بالخطة"، مؤكدا أن "توزيع أعداد المدارس يعتمد على معايير عدة منها الكثافة السكانية وحاجة كل محافظة للمدارس".

وأوضح، أن "اللجنة العليا تولي اهتماما بإنشاء مدارس في المناطق التي توجد فيها مدارس أهلية أو متهالكة أو آيلة للسقوط"، لافتا إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من المحافظات تزويد اللجنة العليا بالمخططات ومساحات الأراضي الجاهزة للبناء".

وتابع، أن "أغلب المحافظات أرسلت المخططات اللازمة، باستثناء عدد قليل منها، والآن بطور الانتهاء من إعداد المخططات وإرسالها لغرض إدراجها ضمن الخطة المرسومة للجنة العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).