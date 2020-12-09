التطبيعية تخاطب خلية الازمة للسماح بدخول الجماهير

2020/12/09 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، خلية الازمة الحكومية، للسماح بدخول الجماهير الى الملاعب.

وذكرت الهيئة في بيان القته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خاطبت خلية الأزمة الحكومية، وذلك من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة”.

واوضحت ان “الهيأة التطبيعية ارسلت كتاباً رسمياً، مساء اليوم الاربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الازمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الاجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا”.

وبينت ان “التطبيعية تنتظر الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز”.

يذكر ان ملاعب كرة القدم من دون جماهير منذ جائحة كورونا.



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