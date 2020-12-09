2020/12/09 | 20:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقابة اطباء بغداد توجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق بعض مراكز التجميل الغير مستوفية لضوابط العمل الطبي.

واكد نقيب اطباء بغداد الدكتور مصطفى باسم السعدي ان الجولات التفتيشية التي قام بها قسم الاشراف المهني رصدت بعض المراكز المخالفة لشروط العمل.

وستتخذ بحقها الاجراءات اللازمة بحقهم.

وعليه يعتبر هذا سياق عمل ثابت لكل مركز تجميل مخالف لشروط العمل الطبي.

وتهيب النقابة بالمواطنين الكرام الابلاغ عن اي مركز تجميلي غير مرخص وغير مستوفي لشروط العمل لكي نفوت الفرصة على ضعاف النفوس من استغلالهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق مراكز التجميل وسط بغداد المخالفة لضوابط العمل 7 SKY TV.

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