التطبيعية تقدم طلباً بشأن تواجد الجماهير في مباريات الدوري الممتاز

2020/12/09 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قدمت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طلباً بشأن تواجد الجماهير في مباريات الدوري الممتاز.

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "خاطبت خلية الأزمة الحكومية، وذلك من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة"، لافتة إلى أنها "أرسلت كتاباً رسمياً، مساء اليوم الأربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الأزمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الإجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا".

وأضافت، أنها "تنتظر الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز".

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