“المعلومة” تكشف خطوات ترميم ملعب الطلبة

2020/12/09 | 20:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

بدأت اليوم الاربعاء خطوات ترميم ملعب نادي الطلبة الرياضي.

وقال مراسل /المعلومة/ إن اعمال اعادة اعمار وتأهيل ملعب نادي الطلبة بدأت حيث تم غلقه لمدة 3 أشهر .

واضاف ان الاعمال شهدت اعاده تأهيل وصيانة ارضية الملعب وترميم وصبغ المدرجات فضلا عن ترميم السياج الخارجي والبوابة وتنظيف محيط الملعب من القصب والحشائش وكذلك بناء كافتريا للجمهور.

يذكر ان الملعب خارج التغطية والنادي اعتمد اللعب عى ملعب الشعب الدولي.



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