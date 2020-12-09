التجارة تعلن إلغاء 33 وكالة طحين وغذائية مخالفة للضوابط

2020/12/09 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، عن إلغاء 33 وكالة غذائية وطحين خلال شهر ايلول الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات.

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