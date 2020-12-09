شبكات الكراهية : بحث في عداء المرأة الهاذي في أوطاننا - إقبال الغربي

2020/12/09 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إقبال_الغربي شبكات الكراهية : بحث في عداء المرأة الهاذي في أوطاننا .يتنامى اليوم الخطاب المعادي للمرأة في أوطاننا حني أننا أصبحنا نسمع صداه في وسائل الإعلام و في أكثر المؤسسات ديمقراطية و حداثة مثل البرلمانات .إن كراهية المرأة و عداءها ليست مشكلة النساء فحسب .



أنها سمة من تناذر أي سلسلة من الميول الرجعية الخطيرة التي تهدد امن المجتمعات .اذ غالبا ما يصاحب عداء المرأة التعصب و التطرف و تحقير الأ ......





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