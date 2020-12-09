طالباني يطلب من وفد أمريكي رفيع المساعدة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل

2020/12/09 | 20:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} طلب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الاربعاء من وفد أمريكي رفيع المساعدة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل

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