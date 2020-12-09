2020/12/09 | 20:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلنت شركة "غوغل" أنه اعتبارا من 10 ديسمبر سترفع الحظر عن الإعلانات السياسية الذي تبنته بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.

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