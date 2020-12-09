الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام مع ترقب محادثات صفقة البريكست

2020/12/09 | 20:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات اتفاقية التجارة بشأن البريكست.

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