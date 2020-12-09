نائب: اجتماع مرتقب بين الصحة العراقية وشركة فايزر لمناقشة 3 ملاحظات تخص لقاح كورونا

2020/12/09 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

كشف عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، الأربعاء، 09 كانون الأول، 2020، عن أجتماع مرتقب سيجمع الفريق المعني بمتابعة اللقاحات في العالم التابع لوزارة الصحة، بشركة فايزر، للإطلاع على عرض الإخيرة من أجل حصول العراق على لقاح كورونا.

وقال خلاطي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الذي سيجمع فريق وزارة الصحة بشركة فايزر سيناقش صعوبة توفير المتطلبات الستراتيجية للقاح الذي يحتاج إلى بيئة خاصة وهذا امر وملاحظة اساسية "، مبينا أن "هذه الصعوبات تواجهها اغلب بلدان العالم بما فيها بريطانيا التي بدأت باستخدام اللقاح بجرعات قليلة جدا".

واضاف أن "الملاحظة الاخرى التي سيأخذها فريق وزارة الصحة وهي أن اللقاح غير معتمد لغاية الان من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الكلفة العالية لسعر اللقاح"، مبينا أن "الفريق ما يزال على تواصل مع شركة مودرنا وكذلك لقاح أوكسفورد وتحالف اللقاحات العالمية لمعرفة اخر تطورات اللقاح".

وتوقع خلاطي أن "مطلع العام المقبل سيكون بداية لتطعيم الناس باللقاح، وقد يكون ذلك بموافقة منظمة الصحة العالمية".

وكانت شركة "فايزر" الأميركية، قالت في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أمس الثلاثاء، إنها جاهزة لبدء شحن لقاح كورونا بعد تلقي تصريح "الاستخدام الطارئ".

وذكرت الشركة: "نحن جاهزون لبدء شحن الجرعات الأولية بعد تلقي تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية".

وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية "قدمت لنا طلبا أوليا لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا".

وأضافت "أي جرعات إضافية تتجاوز 100 مليون جرعة ستخضع لاتفاقية منفصلة ومقبولة من الطرفين أي الحكومة الأميركية وفايزر".

ورفضت الشركة التعليق "على أي مناقشات سرية قد تجري مع حكومة الولايات المتحدة".

في المقابل، ذكرت فايزر أن "فرق التصنيع تعمل على مدار الساعة لتوفير اللقاح للعالم بشكل سريع ومنصف".

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، أن تأثير لقاح فايزر ضد كورونا "يظهر من الجرعة الأولى".

ويعطى اللقاح المذكور على جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع، لكن وفق الهيئة الأميركية "يبدو أنه يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة".

وأضافت أن "لقاح فايزر ضد كورونا متسق مع توصياتنا"، في تلميح على ما يبدو لقرب إصدار تصريح بتوزيعه في أميركا.

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