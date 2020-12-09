الهيأة التطبيعية تخاطب خلية الأزمة الحكومية للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50٪؜ لمباريات الممتاز

2020/12/09 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء (9 كانون الاول 2020)، خلية الأزمة الحكومية من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "أرسلت كتاباً رسمياً، مساء اليوم الاربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الازمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الاجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا".

واضافت، ان "التطبيعية تنتظر الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز".

وكانت خلية الازمة قد منعت دخول الجمهور في جميع النشاطات الرياضية منذ تفشي فيروس كورونا.

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