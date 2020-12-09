ميسان :القبض على أب خطف ابنه من أهل زوجتهِ بعد إنفصالهُ عنها لاكثر من ٦ اشهر

2020/12/09 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على شخص يستقل عجلة نوع "جارجر" قام بخطف طفل امام دائرة الزراعة في مدينة العمارة".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قيادة شرطة محافظة ميسان استعلمت من خلال شكوى أحد الموطنين بخطف طفلهم البالغ من العمر ( ٥ سنوات ) من أمام دائرة الزراعة من قبل شخص يستقل عجلة نوع ( چارجر بيضاء اللون ) وعلى الفور تم توجيه دورية من قاطع شرطة نجدة الكرامة وتم نصب سيطرة طيارة وإلقاء القبض على الشخص وبعد التحقيق معه تبين ان هذا الشخص هو والد المخطوف حيث كان الطفل بحوزة والدته وقام هذا الشخص بخطف الطفل من أهل زوجتهِ بعد إنفصالهُ عنها لاكثر من ٦ اشهر"./انتهى

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