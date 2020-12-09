مظهر محمد صالح لـ/ نينا / : ارتفاع سعر برميل النفط الى 65 دولارا ..امر ضروري لموازنة مريحة

2020/12/09 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ان : ارتفاع سعر برميل النفط الى 65 دولارا ..امر ضروري لموازنة مريحة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /ان : الواقع الاقتصادي والمالي يعيشان بازمة ان لم تعاود اسعار النفط للارتفاع والاستقرار لفترة زمنية دون انخفاض.واضاف ان: الموازنة تتوازن بسعر برميل نفط لايقل عن 65 دولارا لضمان تامين الرواتب بشكل مريح وتقليل العجز والابتعاد عن الاقتراض ووفق سقوف الانفاق في موازنة العام الماضي.وتشهد اسعار النفط العالمي تذبذبا مابين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الحالية بعد انخفاض قياسي شهدته خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا./انتهى3

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