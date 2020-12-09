2020/12/09 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محرك البحث غوغل عن أبرز الكلمات والمواضيع التي تم البحث عنها خلال 2020، إذ كان نصيب كلمات "كورونا" و"كوفيد-19" الأكثر فيما بينها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في غوغل هذا العام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في غوغل هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).