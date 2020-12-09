وجبة جديدة من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة في قبضة الداخلية

2020/12/09 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة بابل، الأربعاء، القبض على ستة أجانب مخالفين لشروط الإقامة في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الأول 2020)، إن "قوة من مديرية الأحوال المدنية/قسم شؤون الاقامة بالاشتراك مع شعبة استخبارات الوافدين ومديرية المخابرات في بابل، نفذت جولة تفتيشية لمتابعة المخالفين من العرب والأجانب إستناداً للمادة ٤١ من قانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، وكانت حصيلتها القبض على ( ٦ ) وافدين من الجنسيات الاجنبية مخالفين لشروط الإقامة، في عمليات منفصلة ضمن مدينة الحلة وشمال المحافظة".

وتابع، "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم ابعادهم من أراضي جمهورية العراق وفق الشروط القانونية".

وأعلن قسم شؤون الإقامة في محافظة البصرة، في وقت سابق، تسفير 11 مخالفاً من جنسيات أجنبية، تطبيقا للقوان العراقي.

وذكر القسم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الثاني 2020)، أنه "قام بتسفير 11 اجنبيا من المخالفين لقانون الاقامة العراقي عن طريق مطار البصرة الدولي"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة في ملاحقة المخالفين وتسفيرهم خارج العراق وفق القانون".

وألقت مديرية الإقامة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، في وقت سابق، القبض على 29 أجنبيا مخالفاً لصوابط وتعليمات الإقامة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، تمكنت مفاز مديرية الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة، من القاء القبض على ٢٩ مخالفاً يحملون مختلف الجنسيات الأجنبية في شارع النضال ببغداد، حيث كان هؤلاء الأشخاص يعملون في إدارة صالات الروليت".

وتابع، "وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً وفق السياقات المعمول بها".

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