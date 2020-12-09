الحشد الشعبي يمشط 20 كم مابين ديالى وصلاح الدين ويفكك 7 عبوات ناسفة

2020/12/09 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، عن نتائج عملية حوض الميتة العسكرية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات قتالية من 4 الوية ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي مدعومة بمفارز كبيرة من الهندسة العسكرية نجحت من خلال 3 محاور من تمشيط 20كم 2 ضمن قاطع حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وتفكيك 7 عبوات ناسفة”.

واضاف، ان “العملية اسهمت في تحديد مسارات نشر نقاط المرابطة لمسك الارض وهذه هو جوهر العملية الاساسي من اجل انهاء اي نشاط داعشي بالاضافة الى انشاء معبر على نهر العظيم يكون مسار لتحرك القطعات من والى ديالى عبر صلاح الدين للدعم العسكري واللوجسيتي لافتا الى ان العملية هي الاهم خلال الفصل الاخير من 2020”.

واشار الى ان “العملية ستؤدي الى تامين قاطع بالغ الاهمية ويمثل المرحلة الاولى لخطة اعادة من 2-3 الاف اسرة الى منازلها لافتا الى ان جهد الحشد الشعبي ياتي في اطار معاناة الاسر بعدما قطع وعد للاهالي بانه سيحسم معركة الميتة وانهاء وجود خلايا داعش الارهابي بشكل نهائي”.

وكانت قوات الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور صباح اليوم لتعقب خلايا داعش في حاوي العظيم وصولا الى حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين”.انتهى 25 ف

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