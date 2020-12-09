مقتل وإصابة 7 من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين هيت والبغدادي

2020/12/09 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل وأصيب سبعة منتسبين في الجيش العراقي نتيجة هجوم لعناصر تنظيم داعش على سيطرة غربي محافظة الانبار.

وقال مصدر أمني إن عناصر التنظيم هاجموا نقطة عسكرية بين مدينة هيت وناحية البغدادي قرب جسر المرج غربي الأنبار ما أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين في الجيش وإصابة أربعة آخرين.



وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية عقب الحادث عبر إغلاق السيطرة وإجراء حملات تفتيش للمناطق المحيطة.

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