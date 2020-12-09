عراقيون يستغرب بشدة التغير المفاجئ للنقل عن ميناء الفاو ويؤكد: سنتابع الأمر بكامل تفاصيله

2020/12/09 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب تحالف عراقيون عن استغرابه الشديد من تغيير موقف وزارة النقل بشأن إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير.

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