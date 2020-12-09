بالصور.. في واقعة يوفونتس ميسي يتبادل قميصه مع الاسطورة الايطالية

2020/12/09 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} تبادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قميصه مع الأسطورة الإيطالي جيانوليجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس، بعد مباراة فريقهما أمس الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

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