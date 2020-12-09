الحلبوسي يوجه بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية

2020/12/09 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس البرلمان، الاربعاء، بأستضافة

وزير النقل وممثل عن وزارة المالية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان

المنعقدة حاليا انه "سيتم أستضافة وزير

النقل وممثل عن وزارة المالية خلال

الجلسات المُقبلة لمنا

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