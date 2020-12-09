اللجنة القانونية البرلمانية تكشف مقررات استضافة مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات

2020/12/09 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، اليوم الاربعاء، تفاصيل ومقررات استضافة مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات، عبدالحسين الهنداوي، لمناقشة استعدادات الحكومة لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال لغزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة القانونية وخلال استمرارها بالاشراف ومراقبة العملية الانتخابية بالتعاون مع الجهات الحكومية بينها رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، استضافت اللجنة اليوم عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات للنقاش بشأن الدعم الحكومي للمفوضية".

وأضاف الغزي، أن "الاجتماع ناقش ايضا مدى قدرة المفوضية على تحقيق اجراء الانتخابات في موعدها المعلن، وجرى التطرق الى مدى امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نفس يوم انتخابات مجلس النواب".

واشار نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، إلى أن "الاستضافة خرجت بعدة مقررات منها، ان مجلس النواب واللجنة القانونية مستعدان لتذليل اي عقبة تجاه مفوضية الانتخابات في الجانب التشريعي، وكذلك سيكون للجنة دور في دعم مجلس النواب بتشريع قانون تمويل العملية الانتخابية الذي تمت قراءته قراءة اولى والذي سيغطي الامور المالية للعملية الانتخابية".

واستضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة، وحضور اعضائها، اليوم الاربعاء، عبدالحسين الهنداوي مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات لمناقشة استعدادات الحكومة لاجراء الانتخابات المبكرة.

وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، بينت اللجنة القانونية في مستهل الاجتماع ان اجراء الانتخابات ليس غاية بقدر تعلق الامر بنزاهة مخرجاتها واعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية وتلبية طموح المواطن العراقي.

وقدم اعضاء اللجنة عددا من النقاط التي تثير تساؤلات بشأن مدى استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته الحكومة، واكتمال هيكلتها الادارية، وتحديث سجل الناخبين ونسبة انجاز وتوزيع البطاقة البايومترية، وتفعيل الفرق الجوالة لتحديث السجلات ، فضلا عن انهاء ملف النازحين وعودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية، علاوة على حلول الحكومة في السيطرة على السلاح المنفلت، بالاضافة الى مراحل الاتفاق مع الامم المتحدة من اجل مراقبة الانتخابات.

وبحسب البيان، اشارت اللجنة القانونية الى انها بصدد إنهاء التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الاتحادية.

من جانبه بين عبدالحسين الهنداوي ان الحكومة تسعى جاهدة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالرغم من التحديات المالية والفنية واللوجستية التي تعترضها.

واضاف الهنداوي ان المفوضية قطعت اشواطا متقدمة في استعداداتها لإجراء الانتخابات ، والسعي لتذليل العقوبات التي تواجهها مشيرا الى انجاز 16 مليون بطاقة بايومترية تم توزيع 13 مليون بطاقة منها، والجهود متواصلة لضمان انجاز وتوزيع البطاقات لجميع الناخبين.

واشار مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات الى تقديم مقترحات عديدة لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات داعيا الى اعادة النظر ببعض فقرات قانون الاحزاب والعمل على تعديلها.

واوضح الهنداوي ان الحكومة خاطبت ومن خلال وزارة الخارجية العراقية مجلس الامن من اجل التنسيق مع بعثة الامم المتحدة في العراق لمراقبة الانتخابات ، مشيرا الى تقديم الدولة المانحة لمساعدات مالية لفريق يونامي في العراق من اجل المساعدة في اجراء الانتخابات.

وبين حاجة المفوضية الى تعزيز دورها الاعلامي والتواصل مع المجتمع من خلال حملات اعلامية مشيرا الى اتفاق العراق مع خبراء دوليين مختصين بالمجال الاعلامي لدعم المفوضية بهذا الجانب.

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