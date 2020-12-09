تسجيل 3088 و44 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/09 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، كان النصيب الأكبر لمدينة اربد/شمال المملكة/بعدد 1071، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات بالمملكة الى اكثر من 250 الف اصابة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 44 وفاة جديدة اليوم بالفيروس، ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد الى 3206 وفيات.واوضحت أن عدد الحالات النشطة حاليا بالمملكة وصل إلى 44955 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج بالمستشفيات 163 حالة، فيما غادرت 160 حالة بعد شفائها.واشارت الصحة الأردنية الى تسجيل 5 آلاف حالة شفاء اليوم سواء في العزل المنزلي او المستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالمملكة الى 202058 حالة./انتهى

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