محمد الغزي بتصريح متلفز : هناك اتفاق سياسي على اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية

2020/12/09 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي هناك اتفاق سياسي على اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية.واوضح الغزي في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء :"ان الالية الدستورية تنص على اجراء انتخابات مجالس المحافظات مضيفا" ان مجالس المحافظات التي انتهى عملها تنظر دعوى حسم امام المحكمة الاتحادية ".وتابع:" ان رئاسة الجمهورية سترسل قانون انتخاب مجالس المحافظات الاسبوع المقبل"./انتهى2

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