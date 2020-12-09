تجنيد قسري وعنف جنسي.. مسؤولة أممية: النزاع في إثيوبيا خارج عن السيطرة

2020/12/09 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الأربعاء، أن النزاع في إثيوبيا الذي تتواجه فيه منذ مطلع نوفمبر القوات الحكومية الفدرالية، وقوات منطقة تيغراي، "خارج عن السيطرة".

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