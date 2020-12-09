الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش أمنية في الانبار

2020/12/09 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار

نفذ الحشد الشعبي والجيش، الاربعاء، عملية أمنية لتفتيش عدة مناطق في محافظة الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة مشتركة من أعالي الفرات الفوج ( الأول والثاني ) في الحشد الشعبي واللواء 28 بالجيش العراقي خرجت للبحث والتفتيش عن مطلوبين في المناطق (المانعي وعكلة البوشهاب وأم الوز و H1)”.

واضاف انه “تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل وجرى تدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق”.



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