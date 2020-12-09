اللجنة الامنية العليا تصدر عدة قرارات

2020/12/09 | 21:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة الامنية العليا في السليمانية يوم الاربعاء، عدم السماح بتنظيم التظاهرات دون استحصال موافقة رسمية.

وقررت اللجنة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه، مايلي:

1 ـ ان القوات الامنية لن تسمح من الآن، استمرار تظاهرات غير رسمية، تتجه نحو الفوضى العنف

2 ـ من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير الرسمية، التي تلحق الاضرار بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين، القوات مخولة بايقافها والتعامل معها ضمن اطار القانون.

3 ـ ستقوم القوات الامنية باعتقال، اولئك الاشخاص الذين يلحقون الاضرار بممتلكات الدولة وجميع الذين يدعمونهم بالطرق القانونية.

4 ـ ندعو جميع الاطراف السياسية التعامل المسؤول مع الاوضاع.

5 ـ على جميع قنوات الاعلام، التعامل بمسؤولية مع الاوضاع.

PUKmedia

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