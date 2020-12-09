2020/12/09 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ارتي

تشير توقعات حالة الطقس، الى تعرض البلاد لمنخفض جوي يتسبب بهطول زخات امطار في العديد من المناطق، ابتداء من الاثنين المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور له اليوم (9 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ارتي، ان جبهة فعالة مرافقة لمنخفض متعمق في بحر الشمال مصحوبة بتيار نفاث قطبي يسبب تولد منخفضات جبهوية ثانوية تتجه نحو جنوب اوروبا كما يظهر ذلك في المنخفض الجبهوي المصحوب بجبهة ممطرة شمال ايطاليا حاليا.

وتابع عطية: "ستستمر هذه المنخفضات بالتولد شمال ايطاليا واحداها سيتولد يوم السبت المقبل شمال ايطاليا ليتحرك نحو منطقتنا تدريجيا ومتوقع ان يصل تأثيره الى العراق وبلاد الشام يومي الاثنين والثلاثاء، ويعاني أعاقة لتقدمة من المرتفع السيبيري النشط هذه الايام مما يسبب نشاط بالرياح السطحية مع زخات امطار متفرقة رعدية بأذن الله تعالى".

واضاف انه من اليوم ولغاية فجر يوم الاثنين المقبل لن تتأثر البلاد باي حالة جوية، عدا الحالة المؤثرة حاليا على مدن الشمال والتي تنتهي صباح غد الخميس.

وأوضح انه "من يوم الاثنين المقبل تبدأ التقلبات الجوية على شمال العراق ثم تتجه الثلاثاء الى باقي المدن مصحوبة بهطول زخات من الامطار كذلك متوقع نشاط بالرياح الجنوبية الشرقية في بعض مناطق شرق البلاد اضافة الى توقعات بفرص هطول الثلوج على مرتفعات شمال العراق".

واشار الى انه "من متوقع ان تستمر فترة تأثير المنخفض هذا لغاية صباح يوم الجمعة نهاية الاسبوع المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقلبات في طقس البلاد وهطول للامطار خلال الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقلبات في طقس البلاد وهطول للامطار خلال الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).