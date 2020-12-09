الدورة في صدارة قائمة الإصابات الجديدة بالكرخ

2020/12/09 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 357 موزعة كالآتي:

أبو دشير----------------- 10

أبو غريب ---------------28

الإسكان-----------------3

الاعلام------------------5

البياع-------------------12

التاجي------------------15

الحرية------------------13

الدورة------------------34

الرحمانية----------------3

السيدية----------------- 16

الشالجية ----------------2

الشعلة-----------------16

الصالحية----------------2

الطارمية----------------9

العامرية ----------------10

العطيفية----------------4

العلاوي -----------------2

الغزالية-----------------9

القادسية----------------5

الكاظمية ---------------9

المحمودية-------------26

المنصور---------------24

النصر والسلام-----------3

الوشاش----------------1

اليرموك ---------------11

حي الجامعة------------17

حي الجهاد-------------7

حي الخضراء -----------13

حي العامل-------------16

حي العدل -------------10

سبع البور--------------12

شارع حيفا-------------3

كرادة مريم-------------1

سكنة جانب الرصافة -----6

الشفاء: 293

الوفيات: 2

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