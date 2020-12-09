المنافذ تضبط تلاعب في ترسيم مضخات ماء زراعية في منفذ زرباطية

2020/12/09 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط تلاعب في ترسيم مضخات ماء زراعية في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، تمكنت من ضبط عجلة محملة (مضخات ماء زراعية) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي والتي سبب إنجازها خلافا للضوابط هدرا بالمال العام”.

واضافت الهيأة، انه “تم ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري/ هيأتنا عند تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن ماتم ترسيمه من العدد الكلي للمضخات (100) مضخة من أصل الحمولة الإجمالية (244) مضخة اي لم يتم الترسيم الكمركي بفارق (144) مضخة ماء زراعية، مما سبب هدرا وتجاوزا على المال العام”.

واكدت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف الكمركي المنجز للمعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات الى مركز شرطة كمرك زرباطية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين”.

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