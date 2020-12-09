استعداد بريطاني لدعم العراق وتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا

2020/12/09 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع سفير المملكة المتحدة في بغداد، ستيفن هيكي العلاقات بين البلدين.وأكد الغزي / حسب بيان للامانة/ على اهتمام الحكومة العراقية بتوطيد العلاقات بين بغداد ولندن، في المجالات الاقتصادية والتجارية وتبادل المعلومات الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة.وأشار إلى أن الحكومة العراقية كلفت فريقاً حكومياً لمتابعة مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى لندن مؤخراً، بعد أن تم تشكيل فريق من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مسودة خاصة لمذكرات تفاهم ثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة، فضلاً عن إمكانية دعم جهد وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.وعبر السفير البريطاني، عن استعداد المملكة المتحدة لتقديم المشورة والدعم، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنها مستعدة لتقديم كافة الإمكانات من أجل الاستقرار السياسي والأمني في العراق، فضلاً عن الإسراع لتوفير اللقاحات الخاصة بفايروس كورونا./انتهى3

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