نائب كردي: حكومة كردستان ستوافق على شروط بغداد

2020/12/09 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو برلمان منطقة كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، اليوم الاربعاء، أن وفد حكومة كردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، ...

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