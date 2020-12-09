رغم الاعتراض..  سريلانكا ستحرق جثامين مسلمين قضوا جراء كورونا 

2020/12/09 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السريلانكية، الأربعاء، أنها ستقوم بإحراق جثامين 19 مسلما توفوا بفيروس كورونا على الرغم من اعتراض عائلاتهم.

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