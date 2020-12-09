2020/12/09 | 21:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيت السليمانية يوم الاربعاء، اربعينية الشاعر والكاتب جلال ملكشا والذي وافاه الاجل متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

المراسيم التي اقيمت في مكتبة " ازمون" حضرها نخبة من الكتاب والمثقفين والشعراء، قدمت فيها كلمات رثاء بالمناسبة.

ولد جلال ملكشا في قرية ملكشا قرب مدينة سنندج شرق كوردستان 1951.

تمت ترجمة اجزاء من اشعار جلال ملكشا الى اللغات الفارسية والانكليزية والفرنسية والروسية والعربية.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. السليمانية تحيي اربعينية جلال ملكشا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. السليمانية تحيي اربعينية جلال ملكشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).