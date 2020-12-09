ميركل: هنالك فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست

2020/12/09 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن هنالك فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية للاتحاد.

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون اليوم الأربعاء في بروكسل في محاولة لإخراج مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست من الطريق المسدود.

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