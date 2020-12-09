2020/12/09 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بتلقيح مئة مليون شخص ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

وأتى وعد بايدن فيما أحصت الولايات المتحدة الثلاثاء نحو مئتين وعشرين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد بتلقيح 100 مليون شخص خلال الأيام الأولى من ولايته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتعهد بتلقيح 100 مليون شخص خلال الأيام الأولى من ولايته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).