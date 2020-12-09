مسيحيو العراق يترقبون بفرح زيارة بابا الفاتيكان

2020/12/09 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمليس (العراق),- (أ ف ب) – في القداس الصباحي الذي يقام يوميا في بلدة كرمليس قرب مدينة الموصل، كانت الأجواء أجواء فرح وترقب الثلاثاء غداة الإعلان عن زيارة غير مسبوقة للبابا فرنسيس إلى العراق في آذار/مارس المقبل.وقالت أديبة حنا (45 عاما) عقب القداس في الكنيسة الكلدانية، “كلنا فرحون (…) كنا ننتظر هذه الزيارة […]

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