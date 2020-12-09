المسعودي: التعليم مازال دون المستوى المطلوب بسبب جائحة كورونا

2020/12/09 | 21:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أكد عضو لجنة التربية والتعليم النيابية رياض المسعودي، الاربعاء، أن الالية المتبعة في دوام الطلبة بالمدارس والجامعات خطوة متقدمة عن العام السابق على الرغم من تسجيل عدد من الملاحظات.

وقال المسعودي لـ /المعلومة/، أن “الظروف التي تمر فيها البلاد بسبب جائحة كورونا فرضت هذه الالية المتبعة في دوام الطلبة في المدارس والجامعات، وعلى الرغم من أنها خطوة متقدمة عن العام السابق الا أننا سجلنا العديد من الملاحظات مع بداية انطلاق الدوام أبرزها ان عدد ساعات التدريس قليلة وهناك الكثير من الطلبة لا يمتلكون اجهزة الموبايل لمواكبة التعليم الالكتروني”.

واضاف أن “التعليم بهذه الصيغة ليست حالة مثالية وإنما حالة وقتية بسبب الظروف الحالية، والهدف منها خلق نوع من التواصل بين الطالب والمدرسة وهو موضوع غاية بالاهمية، من خلال عدد الأيام التي يتواجد فيها الطالب بالمدرسة او الجامعة”، مشيرا إلى أن العملية التعليمية ونتيجة بعض الظروف لا زالت دون المستوى المطلوب.

هذا وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أعلنت الموافقة على بدء العام الدراسي في ٢٩ تشرين الثاني الماضي، بينما اعلن المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق إلغاء عطلة السبت والدوام يوم واحد في الأسبوع لكل مرحلة دراسية.



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