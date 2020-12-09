عبطان : المواطن ليس حقلاً للتجارب

2020/12/09 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، ان عدم التخطيط والجدية في معالجة الوضع الاقتصادي في البلد، سيزيد من تفاقم الأزمات واحدة تلو الاخرى

وقال عبطان في بيان صحفي، ان “المواطن ليس حقلاً للتجارب واي تاخير في إقرار الموازنة العامة ستكون نتائجه سلبية على حياة الفرد العراقي والذي يعيش في وضع صعب جداً”.

وأعرب عن امله في ان “تتوصل الحكومة والبرلمان لصيغة نهائية وفيها معالجات حقيقية وواقعية تسهم في رفع الظلم والحيف عن الشعب والذي يتطلع الى حياة حرة وكريمة”.

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