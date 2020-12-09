عبطان : المواطن ليس حقلاً للتجارب

اكد وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، ان عدم التخطيط والجدية في معالجة الوضع الاقتصادي في البلد، سيزيد من تفاقم الأزمات واحدة تلو الاخرى
وقال عبطان في بيان صحفي، ان “المواطن ليس حقلاً للتجارب واي تاخير في إقرار الموازنة العامة ستكون نتائجه سلبية على حياة الفرد العراقي والذي يعيش في وضع صعب جداً”.
وأعرب عن امله في ان “تتوصل الحكومة والبرلمان لصيغة نهائية وفيها معالجات حقيقية وواقعية تسهم في رفع الظلم والحيف عن الشعب والذي يتطلع الى حياة حرة وكريمة”.
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